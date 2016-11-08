У Києві презентували новий дизайн адресних табличок
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Сьогодні, 8 листопада, киянам презентували новий дизайн адресних покажчиків. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
Дизайн розробляла команда “Агентів змін” із урахуванням результатів дослідження центральних вулиць та мікрорайонів Києва.
Так, планують використовувати металеві таблички з емальованими написами. На думку дизайнерів, вони гарно виглядають і зрозуміло зчитуються. Крім того, їх важче пошкодити, ніж пластикові лайтбокси.
Для табличок обрано темно-синій колір, наближений до кольору старих адресних табличок, які іноді ще можна знайти в місті. Назва вулиці та номер будинку будуть розділені.
Олег Котляренко, керівник КП “Київжитлоспецексплуатація” розповів, що причин для заміни таких табличок мінімум дві: закон про декомунізацію та різнокаліберність існуючих наразі вказівників для вулиць.
“Це неприпустимо, що у центрі столиці можна побачити не просто вивіски із різними шрифтами та кольорами — часто вони ще й закриті або спотворені рекламою. Крім того, у місті відсутня цілісна структура навігації, що ускладнює пересування Києвом гостям і туристам”, — пояснює Олег Котляренко.
Усього на житлових будинках Києва розміщено 2476 вказівників, а загальна кількість будинкових покажчиків становить 2848. Найбільше їх у Дарницькому, Святошинському, Голосіївському районах.