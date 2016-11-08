В Киеве презентовали новый дизайн адресных табличек
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Сегодня, 8 ноября, киевлянам представили новый дизайн адресных указателей. Об этом УНН сообщили в пресс-службе КГГА.
Дизайн разрабатывала команда "Агентов перемен" с учетом результатов исследования центральных улиц и микрорайонов Киева.
Так, планируют использовать металлические таблички с эмалированными надписями. По мнению дизайнеров, они хорошо выглядят и понятно считываются. Кроме того, их труднее повредить, чем пластиковые лайтбоксы.
Для табличек избран темно-синий цвет, близкий к цвету старых адресных табличек, которые иногда еще можно найти в городе. Название улицы и номер дома будут разделены.
Олег Котляренко, руководитель КП "Киевжилспецэксплуатация" рассказал, что причин для замены табличек минимум две: закон о декоммунизации и ризнокалиберность существующих сейчас указателей для улиц.
"Это недопустимо, что в центре столицы можно увидеть не просто вывески с разными шрифтами и цветами - часто они еще и закрыты или искажены рекламой. Кроме того, в городе отсутствует целостная структура навигации, что затрудняет передвижение Киевом гостям и туристам", - объясняет Олег Котляренко.
Всего на жилых домах Киева размещено 2476 указателей, а общее количество домовых указателей составляет 2848. Больше всего их в Дарницком, Святошинском, Голосеевском районах.