У Києві посадовець комунального підприємства вимагав у підприємця 24 тисячі грн хабара
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. За процесуального керівництва прокуратури міста Києва слідчими відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП у м. Києві та оперативного супроводження СБУ затримано головного енергетика Комунального підприємства "Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду Деснянського району м. Києва" за підозрою в отриманні неправомірної вигоди. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу прокуратури міста Києва.
За версією слідства, посадовець вимагав у підприємця 24 тисячі гривень за надання дозволів на розміщення рекламних засобів.
Затримали чиновника на робочому місці після отримання обумовленої суми.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії. Затриманому готується повідомлення про підозру за ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання неправомірної вигоди службовою особою) та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу.
Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Нагадаємо, у Києві комунальники прибрали рекламу з проросійською пропагандою.