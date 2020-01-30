У Києві комунальники прибрали рекламу з проросійською пропагандою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. У Києві комунальники прибрали дев’ять незаконно розміщених наклейок та п’ять білбордів, які містили проросійську пропаганду. Про це повідомляє УНН з посиланням на КМДА.
“Вночі співробітники КП „Київреклама“ в супроводі співробітників КП „Муніципальна охорона“ прибрали дев’ять незаконно розміщених рекламних сюжетів, що містили проросійську пропаганду”, — повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.
Він додав, що оператори зовнішньої реклами не давали згоду на розміщення подібних сюжетів, а білборди були розміщені піратським способом.
“Він зазначив, що було прибрано 9 незаконних наклейок з 5 білбордів та наголосив, що комунальні служби контролюють ситуацію в місті”, — йдеться у повідомленні.
За словами Валентина Мондриївського, правоохоронці вже з’ясовують хто і з якою метою виготовив та розклеїв проросійську рекламу. “Київреклама” інспектує вулиці і перевіряє рекламні засоби на можливу наявність реклами провокативного змісту.
Нагадаємо, у Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України прокоментували інцидент із трансляцією російськомовного серіалу в автобусі, порівнявши російський медіапродукт зі зброєю.