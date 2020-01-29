У Мінветеранів відреагували на інцидент із російськомовним серіалом в автобусі
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. У Міністерстві у справах ветеранів, тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України прокоментували інцидент із трансляцією російськомовного серіалу в автобусі, порівнявши російський медіапродукт зі зброєю. Про це у відеокоментарі повідомив перший заступник міністра у справах ветеранів Антон Колумбет, передає УНН.
"Мінветеранів знаходиться на тій принциповій позиції, що російський медіапродукт – це така само зброя, як і та, яка, по суті, стріляє на фронті. Відповідно, обурення цих людей було абсолютно нормальним", - сказав Антон Колумбет.
Він додав, що в Мінветеранів будуть обов’язково дискутувати щодо додаткових рекомендацій перевізникам.
"Але це людський фактор, який ніколи законами, постановами і наказами відомчими не зміниш", - додав Антон Колумбет.
Нагадаємо, по дорозі із Луцька у Київ посеред траси водій автобуса висадив волонтерку та госпітальєрку, які просили його вимкнути російськомовний серіал, який транслювався у салоні.
Через це у Києві водія зустрічав обурений натовп.