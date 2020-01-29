В Минветеранов отреагировали на инцидент с русскоязычным сериалом в автобусе

"Минветеранов находится на той принципиальной позиции, что российский медиапродукт - это такая же оружие, как и та, которая, по сути, стреляет на фронте. Соответственно, возмущение этих людей было абсолютно нормальным", - сказал Антон Колумбет.

Он добавил, что в Минветеранив будут обязательно дискутировать о дополнительных рекомендаций перевозчикам.

"Но это человеческий фактор, который никогда законами, постановлениями и приказами ведомственными не изменишь", - добавил Антон Колумбет.

Напомним, по дороге из Луцка в Киев посреди трассы водитель автобуса высадил волонтерку и госпитальерку, которые просили его выключить русскоязычный сериал, который транслировался в салоне.

Из-за этого в Киеве водителя встречал возмущенная толпа.