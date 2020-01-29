В Минветеранов отреагировали на инцидент с русскоязычным сериалом в автобусе
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. В Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины прокомментировали инцидент с трансляцией русскоязычного сериала в автобусе, сравнив российский медиапродукт с оружием. Об этом в видеокомментарии сообщил первый заместитель министра по делам ветеранов Антон Колумбет, передает УНН.
"Минветеранов находится на той принципиальной позиции, что российский медиапродукт - это такая же оружие, как и та, которая, по сути, стреляет на фронте. Соответственно, возмущение этих людей было абсолютно нормальным", - сказал Антон Колумбет.
Он добавил, что в Минветеранив будут обязательно дискутировать о дополнительных рекомендаций перевозчикам.
"Но это человеческий фактор, который никогда законами, постановлениями и приказами ведомственными не изменишь", - добавил Антон Колумбет.
Напомним, по дороге из Луцка в Киев посреди трассы водитель автобуса высадил волонтерку и госпитальерку, которые просили его выключить русскоязычный сериал, который транслировался в салоне.
Из-за этого в Киеве водителя встречал возмущенная толпа.