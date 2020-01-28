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Водія автобуса, який висадив волонтерку через зауваження про російський серіал, у Києві зустрічав обурений натовп

Київ • УНН

 • 122061 перегляди

КИЇВ. 28 січня. УНН. Водія автобуса, який висадив госпітальєрку та волонтерку Ярину Чорногуз та її подругу, у Києві зустрічали обурені активісти та громадяни. Це сталось після того, як волонтерка зробила водієві зауваження, що той транслював у салон автобуса російськомовні серіали. Про це пише УНН спираючись на допис волонтерки та активістів у Facebook.

Водія автобуса, який висадив волонтерку через зауваження про російський серіал, у Києві зустрічав обурений натовп

Після того, як волонтерку з подругою висадили з автобуса, ті добрались до Києва. Свої дії дві дівчини регулярно відписували у соцмережі.

“Друзі, дякую за підтримку й репости. Ми з Настею вже достопили до Рівного, і звідти їдемо другим автобусом на Київ. Нас уже повідомили, що там водія-хероя, який нас висадив за прохання вимкнути російський серіал, чекає тепла зустріч у Києві”, — написала Чорногуз.

У свою чергу, вона подякувала компанії-перевізнику, за принесені вибачення.

“Дякуємо компанії-перевізнику за миттєву реакцію та за дзвінки водієві, на які той не зреагував. Сподіваюся, що це буде прикладом для інших перевізників. Люди мають або відпочивати на автобусних рейсах, або слухати і чути українське на своїх дорогах”, — написала волонтерка.

Зокрема, сама компанія-перевізник Winew і Bus Trans, якій належить цей автобус, відреагувала на заяву Чорногуз наступним чином:

“Ми щойно дізналися про ситуацію, котра виникла в автобусі, і м‘яко кажучи шоковані вчинком водіїв”, — написали у компанії. “По-перше, адміністрація видає на кожний автобус флешки з українськими стрічками, тому нам на даний момент незрозуміло як російськомовний фільм з‘явився на екрані автобуса. По-друге, що найбільше вразило нас, — це реакція водіїв, котрі відмовились вимкнути його на прохання дівчини”, — повідомили на сторінці компанії на Facebook, та принесли офіційні вибачення “за неприпустиму поведінку працівників фірми”.

У компанії, зокрема, засудили цей інцидент з водієм.

“Наша позиція однозначна: подібні ситуації ганебні й не повинні повторюватися в майбутньому”, — резюмували вони.

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Тим часом у Києві зібрався натовп людей, що чекали на водія.

“Ніч. Усі ці люди з нетерпінням чекають водія, який вигнав Ярину Чорногуз з автобуса за зауваження перегляду російських серіалів. До речі, вона уже теж тут”, — написав у своєму Facebook координатор С14 Сергій Мазур.

Згодом з’ясувалось, що водій автобуса дізнавшись про інформацію про скупчення людей на автовокзалі, вирішив висадити пасажирів автобуса не у пункті призначення.

“Пасажирів довелось висаджувати бозна-де. Частина клієнтів так і не дочекалась свого автобусу, марно телефонувала перевізнику, бігала туди-сюди. Висновки зробили усі”, — написав Мазур.

А сама волонтерка Чорногуз подякувала всім, хто прийшов.

“Спасибі всім, хто прийшов підтримати. Водій-херой поїхав в об’їзд автостанції)) Я рада, що мене зустріли люди, які б мовчазною більшістю в автобусі ніколи не були”, — написала вона, та зауважила, що вона та її подруга “самі вимагали, щоб нас висадили. Бо це принципово”.

Нагадаємо, раніше по дорозі із Луцька у Київ посеред траси водій автобуса висадив волонтерку та госпітальєрку, яка просили його вимкнути російський серіал, який транслювався у салоні.

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