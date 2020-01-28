Водителя, что высадил волонтера за замечание о российском сериале, в Киеве встречала возмущенная толпа

$41.340.00
45.850.00
ukru
Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
06:12 • 8666 просмотра

Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог

Эксклюзив
05:00 • 20507 просмотра

Как защитить себя в сезон клещей – советы инфекциониста

5 апреля, 18:50 • 59002 просмотра

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 08:12 • 122848 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

4 апреля, 18:51 • 130238 просмотра

У нас есть информация, что США близки к мерам по прекращению огня - Зеленский

4 апреля, 18:32 • 197992 просмотра

На следующей неделе юристы представят Зеленскому украинский драфт соглашения с США

Эксклюзив
4 апреля, 13:24 • 195690 просмотра

В Украине таможенная политика Трампа скажется на ценах на товары с иностранными комплектующими – эксперт

Эксклюзив
4 апреля, 13:12 • 409994 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру

4 апреля, 10:10 • 229291 просмотра

Повышение тарифов на электроэнергию и газ не стоит на повестке дня - Минэнерго

Эксклюзив
4 апреля, 06:27 • 516629 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+4°
3.1м/с
61%
Популярные новости

Атака дронов на Николаев: в ГСЧС показали последствия

5 апреля, 23:21 • 24714 просмотра

кремль пытается разрушать ЕС для дрейфа части стран в собственную зону влияния - руководитель ЦПД

6 апреля, 00:33 • 15721 просмотра

Трамп, путин и Си делят мир на сферы влияния - бывший глава MI6

6 апреля, 02:06 • 7948 просмотра

Из-за атаки рф на Украину Польша подняла военную авиацию в небо

03:30 • 13659 просмотра

Ракетная атака на Киев: число раненых возросло до трех

03:51 • 10687 просмотра
публикации

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев

5 апреля, 06:50 • 160311 просмотра

5 апреля - Международный день супа: рецепты, которые стоит попробовать каждому

5 апреля, 04:00 • 147947 просмотра

Украина готовится к легализации криптовалют: шанс для бюджета или риск для экономики

4 апреля, 14:15 • 235414 просмотра

Доставка vs аптека: может ли почта заменить аптечную инфраструктуру
Эксклюзив

4 апреля, 13:12 • 409994 просмотра

День основания НАТО: как Альянс помогает Украине и когда возможно вступление
Эксклюзив

4 апреля, 06:27 • 516628 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Кирилл Буданов

Тони Радакин

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Великобритания

Кривой Рог

Германия

Реклама
УНН Lite

Пять жутких сериалов в жанре ужасов: что посмотреть в свободное время

5 апреля, 18:50 • 58999 просмотра

Украинка Андриана Пущак примет участие в конкурсе красоты в Лас-Вегасе

5 апреля, 12:14 • 49722 просмотра

Большой трейлер "Супермена": автор франшизы показал команду роботов-помощников героя

4 апреля, 19:44 • 48150 просмотра

Шведская королева перенесла операцию, все ее запланированные встречи отменены

4 апреля, 17:58 • 54854 просмотра

Яйца в США перед Пасхой так подорожали, что американцы красят картофель

4 апреля, 13:48 • 85245 просмотра
Актуальное

9К720 Искандер

Телеграмма

Вашингтон Пост

Шахед-136

Фокс Ньюс

Водителя, что высадил волонтера за замечание о российском сериале, в Киеве встречала возмущенная толпа

Киев • УНН

 • 122061 просмотра

КИЕВ. 28 января. УНН. Водителя автобуса, который высадил госпитальерку и волонтерку Ярину Чорногуз и ее подругу в Киеве встречали возмущенные активисты и граждане. Это произошло после того, как волонтерка сделала водителю замечание, что тот транслировал в салон автобуса русскоязычные сериалы. Об этом пишет УНН опираясь на сообщение волонтеры и активистов в Facebook.

Водителя, что высадил волонтера за замечание о российском сериале, в Киеве встречала возмущенная толпа

После того, как волонтерку с подругой высадили из автобуса, те добрались до Киева. Свои действия две девушки регулярно отписывали в соцсети.

“Друзья, спасибо за поддержку и репосты. Мы с Настей уже достопили в Ровно, и оттуда едем вторым автобусом на Киев. Нам уже сообщили, что там водителя-хероя, который нас высадил по просьбе выключить российский сериал, ждет теплая встреча в Киеве”, — написала Чорногуз.

В свою очередь, она поблагодарила компанию-перевозчику, за принесенные извинения.

“Спасибо компании-перевозчику за мгновенную реакцию и за звонки водителю, на которые тот не отреагировал. Надеюсь, что это будет примером для других перевозчиков. Люди должны или отдыхать на автобусных рейсах, или слушать и слышать украинское на своих дорогах”, — написала волонтерка.

В частности, сама компания-перевозчик Winew и Bus Trans, которой принадлежит этот автобус, отреагировала на заявление Чорногуз следующим образом:

“Мы только что узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей”, — написали в компании. “Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими кинолентами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, — это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки”, — сообщили на странице компании на Facebook, и принесли официальные извинения “за недопустимое поведение работников фирмы”.

В компании, в частности, осудили этот инцидент с водителем.

“Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем”, — резюмировали они.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киевской области снесли памятник участникам АТО

Тем временем в Киеве собралась толпа людей, ожидавших водителя.

“Ночь. Все эти люди с нетерпением ждут водителя, который выгнал Ярину Чорногуз из автобуса за замечания просмотра российских сериалов. Кстати, она уже тоже здесь”, — написал в своем Facebook координатор С14 Сергей Мазур.

Впоследствии выяснилось, что водитель автобуса узнав об информации о скоплении людей на автовокзале, решил высадить пассажиров автобуса не в пункте назначения.

“Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все”, — написал Мазур.

А сама волонтерка Чорногуз поблагодарила всех, кто пришел.

“Спасибо всем, кто пришел поддержать. Водитель-херой поехал в объезд автостанции)) Я рада, что меня встретили люди, которые молчаливым большинством в автобусе никогда не были”, — написала она, заметив, что она и ее подруга “сами требовали, чтобы нас высадили. Потому что это принципиально”.

Напомним, ранее по дороге из Луцка в Киев посреди трассы водитель автобуса высадил волонтерку и госпитальерку, которая просила его выключить российский сериал, который транслировался в салоне.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ОбществоНовости из соцсетей
Brent
$66.30
Bitcoin
$83,021.90
S&P 500
$5,096.39
Tesla
$240.21
Газ TTF
$36.40
Золото
$3,057.44
Ethereum
$1,796.14