Водителя, что высадил волонтера за замечание о российском сериале, в Киеве встречала возмущенная толпа

После того, как волонтерку с подругой высадили из автобуса, те добрались до Киева. Свои действия две девушки регулярно отписывали в соцсети.

“Друзья, спасибо за поддержку и репосты. Мы с Настей уже достопили в Ровно, и оттуда едем вторым автобусом на Киев. Нам уже сообщили, что там водителя-хероя, который нас высадил по просьбе выключить российский сериал, ждет теплая встреча в Киеве”, — написала Чорногуз.

В свою очередь, она поблагодарила компанию-перевозчику, за принесенные извинения.

“Спасибо компании-перевозчику за мгновенную реакцию и за звонки водителю, на которые тот не отреагировал. Надеюсь, что это будет примером для других перевозчиков. Люди должны или отдыхать на автобусных рейсах, или слушать и слышать украинское на своих дорогах”, — написала волонтерка.

В частности, сама компания-перевозчик Winew и Bus Trans, которой принадлежит этот автобус, отреагировала на заявление Чорногуз следующим образом:

“Мы только что узнали о ситуации, которая возникла в автобусе, и мягко говоря шокированы поступком водителей”, — написали в компании. “Во-первых, администрация выдает на каждый автобус флешки с украинскими кинолентами, поэтому нам сейчас непонятно как русскоязычный фильм появился на экране автобуса. Во-вторых, что больше всего поразило нас, — это реакция водителей, которые отказались выключить его по просьбе девушки”, — сообщили на странице компании на Facebook, и принесли официальные извинения “за недопустимое поведение работников фирмы”.

В компании, в частности, осудили этот инцидент с водителем.

“Наша позиция однозначна: подобные ситуации позорные и не должны повторяться в будущем”, — резюмировали они.

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Тем временем в Киеве собралась толпа людей, ожидавших водителя.

“Ночь. Все эти люди с нетерпением ждут водителя, который выгнал Ярину Чорногуз из автобуса за замечания просмотра российских сериалов. Кстати, она уже тоже здесь”, — написал в своем Facebook координатор С14 Сергей Мазур.

Впоследствии выяснилось, что водитель автобуса узнав об информации о скоплении людей на автовокзале, решил высадить пассажиров автобуса не в пункте назначения.

“Пассажиров пришлось высаживать неизвестно где. Часть клиентов так и не дождалась своего автобуса, бесполезно звонила перевозчику, бегала туда-сюда. Выводы сделали все”, — написал Мазур.

А сама волонтерка Чорногуз поблагодарила всех, кто пришел.

“Спасибо всем, кто пришел поддержать. Водитель-херой поехал в объезд автостанции)) Я рада, что меня встретили люди, которые молчаливым большинством в автобусе никогда не были”, — написала она, заметив, что она и ее подруга “сами требовали, чтобы нас высадили. Потому что это принципиально”.

Напомним, ранее по дороге из Луцка в Киев посреди трассы водитель автобуса высадил волонтерку и госпитальерку, которая просила его выключить российский сериал, который транслировался в салоне.