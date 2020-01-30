В Киеве коммунальщики убрали рекламу с пророссийской пропагандой
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. В Киеве коммунальщики убрали девять незаконно размещенных наклеек и пять билбордов, содержащих пророссийскую пропаганду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.
“Ночью сотрудники КП „Киевреклама“ в сопровождении сотрудников КП „Муниципальная охрана“ убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду”, — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.
Он добавил, что операторы наружной рекламы не давали согласие на размещение подобных сюжетов, а билборды были размещены пиратским способом.
“Он отметил, что было убрано 9 незаконных наклеек с 5 билбордов и отметил, что коммунальные службы контролируют ситуацию в городе”, — говорится в сообщении.
По словам Валентина Мондриевский, правоохранители уже выясняют кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу. “Киевреклама” проверяет улицы и проверяет рекламные средства на возможное наличие рекламы провокационного содержания.
Напомним, в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины прокомментировали инцидент с трансляцией русскоязычного сериала в автобусе, сравнив российский медиапродукт с оружием.