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В Киеве коммунальщики убрали рекламу с пророссийской пропагандой

Киев • УНН

 • 13778 просмотра

КИЕВ. 30 января. УНН. В Киеве коммунальщики убрали девять незаконно размещенных наклеек и пять билбордов, содержащих пророссийскую пропаганду. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА.

В Киеве коммунальщики убрали рекламу с пророссийской пропагандой

“Ночью сотрудники КП „Киевреклама“ в сопровождении сотрудников КП „Муниципальная охрана“ убрали девять незаконно размещенных рекламных сюжетов, содержащих пророссийскую пропаганду”, — сообщил заместитель председателя КГГА Валентин Мондриевский.

Он добавил, что операторы наружной рекламы не давали согласие на размещение подобных сюжетов, а билборды были размещены пиратским способом.

“Он отметил, что было убрано 9 незаконных наклеек с 5 билбордов и отметил, что коммунальные службы контролируют ситуацию в городе”, — говорится в сообщении.

По словам Валентина Мондриевский, правоохранители уже выясняют кто и с какой целью изготовил и расклеил пророссийскую рекламу. “Киевреклама” проверяет улицы и проверяет рекламные средства на возможное наличие рекламы провокационного содержания.

Напомним, в Министерстве по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины прокомментировали инцидент с трансляцией русскоязычного сериала в автобусе, сравнив российский медиапродукт с оружием.

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