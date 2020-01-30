В Киеве чиновник коммунального предприятия вымогал у предпринимателя 24 тысяч грн взятки
Киев • УНН
КИЕВ. 30 января. УНН. По процессуального руководства прокуратуры города Киева следователями отдела по расследованию особо тяжких преступлений СУ ГУНП в Киеве и оперативного сопровождения СБУ задержали главного энергетика коммунального предприятия "Управляющая компания по обслуживанию жилищного фонда Деснянского района. Киева" по подозрению в получении неправомерной выгоды. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города Киева.
По версии следствия, чиновник требовал у предпринимателя 24 000 гривен за предоставление разрешений на размещение рекламных средств.
Задержали чиновника на рабочем месте после получения оговоренной суммы.
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании меры пресечения.
Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
Напомним, в Киеве коммунальщики убрали рекламу с пророссийской пропагандой.