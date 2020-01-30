В Киеве чиновник коммунального предприятия вымогал у предпринимателя 24 тысяч грн взятки

По версии следствия, чиновник требовал у предпринимателя 24 000 гривен за предоставление разрешений на размещение рекламных средств.

Задержали чиновника на рабочем месте после получения оговоренной суммы.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия. Задержанному готовится сообщение о подозрении по ст. 368 Уголовного кодекса Украины (получение неправомерной выгоды должностным лицом) и решается вопрос об избрании меры пресечения.

Согласно части первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.

Напомним, в Киеве коммунальщики убрали рекламу с пророссийской пропагандой.