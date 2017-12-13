У Києві під час затримання шахрай поранив поліцейського
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. Сьогодні у столиці співробітника поліції, який брав участь в операції затримання валютних шахраїв, було поранено. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу поліції.
Повідомляється, що у Києві група зловмисників облаштувала псевдообмінник та шахрайським шляхом заволоділа 25000 доларів США. При спробі втечі їх затримали правоохоронці.
“Сьогодні за оголошенням у Інтернеті чоловік домовився із „працівниками пункту“ щодо обміну 25000 доларів США за вигідним курсом і приїхав на вулицю Коперника. У приміщенні підприємця зустріла дівчина, провела до кімнати, чоловік-касир забрав долари і нібито попрямував за гривнями. У цей момент потерпілого зачинили у приміщенні, і касир встиг передати гроші напарнику, який разом із водієм з місця події втекли на „Ланосі“”, — розповів начальник Головного управління поліції у місті Києві Андрій Крищенко.
Зазначено, що оперативники спочатку затримали перших двох фігурантів і почали переслідувати автомобіль. За кілька кварталів правоохоронці заблокували “Ланос”, однак чоловіки відмовилися виходити з машини.
“Зрештою при затриманні один зі зловмисників, який мав при собі гроші потерпілого, ножем вдарив оперативника. Йому надали необхідну медичну допомогу, а чотирьох фігурантів доставили до Шевченківського управління поліції. Із ними працюють слідчі. Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження”, — повідомив А.Крищенко.
Як повідомляв УНН, чоловік разом із неповнолітнім сином пограбували АЗС на Київщині.