Чоловік разом із неповнолітнім сином пограбували АЗС на Київщині
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. У смт Бородянка Київської області чоловік разом із своїм неповнолітнім сином пограбували на майже 20 тис. грн АЗС. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Чоловік, працюючи на автозаправній станції, розташованій у смт. Бородянка, вирішив викрасти з каси виручку. У поплічники собі взяв собі неповнолітнього сина”, — йдеться у повідомленні.
Встановлено, що зловмисники під’їхали на автомобілі до автозаправної станції у темний час доби. Поки оператор АЗС вийшов заправляти паливом автомобіль, хлопець проник до приміщення та викрав з каси майже 20 тис. грн. Однак у цей момент його помітив працівник АЗС, який і повідомив про злочин до поліції.
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На місце події одразу поліцейські затримали зловмисників за гарячим слідом. Ними виявилися жителя сусіднього села, 43-річний батько та його 17-річний син.
За кримінальне правопорушення чоловік понесе покарання за організацію крадіжки і за те, що вмовив свою дитину на кримінальний проступок. А хлопцю за скоєний грабіж загрожує ув’язнення до восьми років.