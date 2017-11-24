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Невідомі у масках пограбували столичний університет

Невідомі у масках пограбували столичний університет

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Шевченківському районі Києва невідомі у масках увірвались у приміщення ректорату столичного університету і викрали майно. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва, передає УНН.

Близько 3-ї години ночі в поліцію звернувся 40-річний охоронець одного зі столичних вузів. Чоловік повідомив, що вночі невідомі в чорних масках увірвалися у приміщення ректорату та, погрожуючи пістолетом, зв’язали його. Нападники зламали двері в кількох службових кабінетах та викрали майно.

Правоохоронці встановили, що зловмисники пошкодили кілька кабінетів. За словами керівництва університету, зникли талони на пальне, приблизно 100 ювілейних монет та комп’ютер із даними відеонагляду.

За цим фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.187 (розбій) КК України.

Санкція статті передбачає до п'ятнадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв УНН, на Рівненщині невідомі в масках пограбували готельний комплекс і побили мешканців.

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