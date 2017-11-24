Неизвестные в масках ограбили столичный университет
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Шевченковском районе Киева неизвестные в масках ворвались в помещение ректората столичного университета и похитили имущество. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
Около 3 часов ночи в полицию обратился 40-летний охранник одного из столичных вузов. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные в черных масках ворвались в помещение ректората и, угрожая пистолетом, связали его. Нападавшие взломали двери в нескольких служебных кабинетах и похитили имущество.
Правоохранители установили, что злоумышленники повредили несколько кабинетов. По словам руководства университета, исчезли талоны на топливо, примерно 100 юбилейных монет и компьютер с данными видеонаблюдения.
По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Как сообщал УНН, в Ровенской области неизвестные в масках ограбили гостиничный комплекс и избили жителей.