Неизвестные в масках ограбили столичный университет

Около 3 часов ночи в полицию обратился 40-летний охранник одного из столичных вузов. Мужчина сообщил, что ночью неизвестные в черных масках ворвались в помещение ректората и, угрожая пистолетом, связали его. Нападавшие взломали двери в нескольких служебных кабинетах и ​​похитили имущество.

Правоохранители установили, что злоумышленники повредили несколько кабинетов. По словам руководства университета, исчезли талоны на топливо, примерно 100 юбилейных монет и компьютер с данными видеонаблюдения.

По данному факту следственным отделом Шевченковского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч.4 ст.187 (разбой) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Как сообщал УНН, в Ровенской области неизвестные в масках ограбили гостиничный комплекс и избили жителей.