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На Рівненщині невідомі в масках пограбували готельний комплекс і побили мешканців

На Рівненщині невідомі в масках пограбували готельний комплекс і побили мешканців

Київ • УНН

 • 18373 перегляди

РІВНЕ-КИЇВ. 22 листопада. УНН. Близько десяти невідомих осіб зі зброєю увірвалися у готельно-ресторанний комплекс обабіч траси “Київ-Чоп” у селі Бранів Корецького району. Зловмисники зв’язали персонал та відвідувачів і заволоділи грошовими коштами. Про це повідомили у відділі комунікації управління Нацполіції у Рівненській області, передає УНН.

Напад стався вчора близько 22:00. Зловмисники у камуфльованому одязі та у балаклавах увірвалися у приміщення закладу, зв’язали двох відвідувачів з Азербайджану та персонал. Забрали в усіх мобільні телефони та побили іноземців.

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Зловмисники забрали понад 50 тис. грн та винесли з магазину на другому поверсі приміщення майже 800 найменувань товарів. Залишивши потерпілих зв’язаними, невідомі зникли з місця події у невідомому напрямку.

Опівночі 59-річна працівниця готелю зуміла звільнити руки від хомутів та звільнила інших. Після цього жінка вибігла на проїзну частину автодороги “Київ-Чоп”, зупинила автомобіль та попросила у невідомого водія про допомогу, який і повідомив до поліції.

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Двох чоловіків-іноземців, 40-ка та 37-ми років, із тілесними ушкодженнями госпіталізували у лікарню.

За фактом розбою слідчі розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією ст.187 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 листопада на Житомирщині невідомі напали на підприємців та викрали в них 30 кг золота.

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