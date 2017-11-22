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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 66355 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 49494 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 58116 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 67072 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 113541 просмотра

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В Ровенской области неизвестные в масках ограбили гостиничный комплекс и избили постояльцев

Киев  •  УНН

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РОВНО-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс по трасе “Киев-Чоп” в селе Бранев Корецкого района. Злоумышленники связали персонал и посетителей и завладели денежными средствами. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.

Нападение произошло вчера около 22:00. Злоумышленники в камуфлированной одежде и балаклавах ворвались в помещение заведения, связали двух посетителей из Азербайджана и персонал. Забрали у всех мобильные телефоны и избили иностранцев.

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Злоумышленники унесли более 50 тыс. грн и вынесли из магазина на втором этаже здания почти 800 наименований товаров. Оставив пострадавших связанными, неизвестные скрылись в неизвестном направлении.

В полночь 59-летняя работница отеля сумела освободить руки от хомутов и освободила других. После этого женщина выбежала на проезжую часть автодороги “Киев-Чоп”, остановила автомобиль и попросила у неизвестного водителя о помощи, который и сообщил в полицию.

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Двух мужчин-иностранцев, 40-ка и 37-ми лет, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.

По факту разбоя следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ст.187 Уголовного кодекса Украины.

Напомним, 20 ноября в Житомирской области неизвестные напали на предпринимателей и похитили у них 30 кг золота.

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