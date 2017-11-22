В Ровенской области неизвестные в масках ограбили гостиничный комплекс и избили постояльцев
Киев • УНН
РОВНО-КИЕВ. 22 ноября. УНН. Около десяти неизвестных с оружием ворвались в гостинично-ресторанный комплекс по трасе “Киев-Чоп” в селе Бранев Корецкого района. Злоумышленники связали персонал и посетителей и завладели денежными средствами. Об этом сообщили в отделе коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области, передает УНН.
Нападение произошло вчера около 22:00. Злоумышленники в камуфлированной одежде и балаклавах ворвались в помещение заведения, связали двух посетителей из Азербайджана и персонал. Забрали у всех мобильные телефоны и избили иностранцев.
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Злоумышленники унесли более 50 тыс. грн и вынесли из магазина на втором этаже здания почти 800 наименований товаров. Оставив пострадавших связанными, неизвестные скрылись в неизвестном направлении.
В полночь 59-летняя работница отеля сумела освободить руки от хомутов и освободила других. После этого женщина выбежала на проезжую часть автодороги “Киев-Чоп”, остановила автомобиль и попросила у неизвестного водителя о помощи, который и сообщил в полицию.
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Двух мужчин-иностранцев, 40-ка и 37-ми лет, с телесными повреждениями госпитализировали в больницу.
По факту разбоя следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной правовой квалификации ст.187 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, 20 ноября в Житомирской области неизвестные напали на предпринимателей и похитили у них 30 кг золота.