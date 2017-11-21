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Озброєні грабіжники підстрелили підприємця на Херсонщині

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Сьогодні вранці у м. Каховка троє озброєних чоловіків в масках намагалися проникнути у будинок підприємця. Господар помітив зловмисників, у відповідь один з них вистрелив в чоловіка. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Херсонської області, передає УНН.

Після приїзду правоохоронців потерпілий вказав їм напрямок, в якому втікли зловмисники. Полиції вдалося затримати чоловіків протягом 15 хв.

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“Під час відпрацювання міста в районі автовокзалу поліцейські помітили підозрілий автомобіль “ВАЗ-2101”, до якого бігли троє невідомих, схожих за прикметами на зловмисників. Вони сіли в автівку та намагалися виїхати. Поліцейські автомобілі заблокували їм виїзд. Усіх затримали разом з водієм",- розповів заступник начальника Головного управління Національної поліції в Херсонській області Микола Цап.

Як повідомили у поліції зловмисники вже мали судимості за розбійні напади, крадіжки та угони. Затриманим від 17 до 24 років, двоє з них рідні брати.

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Правоохоронці перевіряють причетність затриманих до інших злочинів на території області. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

“Відкриті кримінальні провадження за ст.125 Кримінального кодексу України “Умисне легке тілесне ушкодження” та ст.162 Кримінального кодексу України “Порушення недоторканності житла”, — додали в поліції.

Нагадаємо, 20 листопада у Дніпрі невідомий влаштував стрілянину, внаслідок чого було госпіталізовано чотирьох осіб. Як стало відомо УНН, троє з них зникли з медичного закладу.

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