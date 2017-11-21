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Постраждалі під час стрілянини у Дніпрі зникли з лікарні

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 листопада. УНН. Троє чоловіків, які були вчора госпіталізовані до лікарні з вогнепальними пораненнями у Дніпрі, зникли з медичного закладу. Про це УНН повідомили у поліції.

Четвертий поранений перебуває у лікарні. Його поранення тяжчі, ніж у інших постраждалих.

За інформацією поліції, чоловіки самовільно покинули медичний заклад. Наразі проводяться заходи зі встановлення їх місця перебування.

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У поліції також підтвердили, що автомобіль, на якому прибув невідомий, що стріляв у чоловіків, мав латвійські державні номери.

Також стало відомо, що чоловік стріляв з помпової рушниці. Причини та мотиви злочину поки не встановлені.

Як повідомляв УНН, 20 листопада у Дніпрі невідомий розстріляв чотирьох чоловіків. Постраждалих було госпіталізовано з кульовими пораненнями.

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