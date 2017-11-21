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Пострадавшие во время стрельбы в Днепре исчезли из больницы

Пострадавшие во время стрельбы в Днепре исчезли из больницы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Трое мужчин, которые были вчера госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями в Днепре, исчезли из медицинского учреждения. Об этом сообщили УНН в полиции.

Четвертый раненный находится в больнице. Его ранения более тяжелые, чем у других пострадавших.

По информации полиции, мужчины самовольно покинули медицинское учреждение. Проводятся мероприятия по установлению их местонахождения.

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В полиции также подтвердили, что автомобиль, на котором прибыл неизвестный, стрелявший в мужчин, имел латвийские государственные номера.

Также стало известно, что мужчина стрелял из помпового ружья. Причины и мотивы преступления пока не установлены.

Как сообщал УНН, 20 ноября в Днепре неизвестный расстрелял четырех человек. Пострадавшие были госпитализированы с пулевыми ранениями.

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