Пострадавшие во время стрельбы в Днепре исчезли из больницы
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Трое мужчин, которые были вчера госпитализированы в больницу с огнестрельными ранениями в Днепре, исчезли из медицинского учреждения. Об этом сообщили УНН в полиции.
Четвертый раненный находится в больнице. Его ранения более тяжелые, чем у других пострадавших.
По информации полиции, мужчины самовольно покинули медицинское учреждение. Проводятся мероприятия по установлению их местонахождения.
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В полиции также подтвердили, что автомобиль, на котором прибыл неизвестный, стрелявший в мужчин, имел латвийские государственные номера.
Также стало известно, что мужчина стрелял из помпового ружья. Причины и мотивы преступления пока не установлены.
Как сообщал УНН, 20 ноября в Днепре неизвестный расстрелял четырех человек. Пострадавшие были госпитализированы с пулевыми ранениями.