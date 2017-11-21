Пострадавшие во время стрельбы в Днепре исчезли из больницы

Четвертый раненный находится в больнице. Его ранения более тяжелые, чем у других пострадавших.

По информации полиции, мужчины самовольно покинули медицинское учреждение. Проводятся мероприятия по установлению их местонахождения.

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В полиции также подтвердили, что автомобиль, на котором прибыл неизвестный, стрелявший в мужчин, имел латвийские государственные номера.

Также стало известно, что мужчина стрелял из помпового ружья. Причины и мотивы преступления пока не установлены.

Как сообщал УНН, 20 ноября в Днепре неизвестный расстрелял четырех человек. Пострадавшие были госпитализированы с пулевыми ранениями.