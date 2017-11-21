Вооруженные грабители подстрелили предпринимателя в Херсонской области
Киев • УНН
КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня утром в г. Каховка трое вооруженных мужчин в масках пытались проникнуть в дом предпринимателя. Хозяин заметил злоумышленников, в ответ один из них выстрелил в мужчину. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.
После приезда правоохранителей пострадавший указал им направление, в котором скрылись злоумышленники. Полиции удалось задержать мужчин в течение 15 мин.
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“Во время отработки города в районе автовокзала полицейские заметили подозрительный автомобиль „ВАЗ-2101“, в который бежали трое неизвестных, похожих по приметам на злоумышленников. Они сели в машину и пытались уехать. Полицейские автомобили заблокировали им выезд. Всех задержали вместе с водителем”, — рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Цап.
Как сообщили в полиции злоумышленники уже имели судимости за разбойные нападения, кражи и угоны. Задержанным от 17 до 24 лет, двое из них родные братья.
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Правоохранители проверяют причастность задержанных к другим преступлениям на территории области. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.
“Открытые уголовные производства по ст.125 Уголовного кодекса Украины “Умышленное легкое телесное повреждение” и ст.162 Уголовного кодекса Украины “Нарушение неприкосновенности жилища”, — добавили в полиции.
Напомним, 20 ноября в Днепре неизвестный устроил стрельбу, в результате чего были госпитализированы четыре человека. Как стало известно УНН, трое из них исчезли из медицинского учреждения.