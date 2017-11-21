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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 22702 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
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Вооруженные грабители подстрелили предпринимателя в Херсонской области

Вооруженные грабители подстрелили предпринимателя в Херсонской области

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 ноября. УНН. Сегодня утром в г. Каховка трое вооруженных мужчин в масках пытались проникнуть в дом предпринимателя. Хозяин заметил злоумышленников, в ответ один из них выстрелил в мужчину. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Херсонской области, передает УНН.

После приезда правоохранителей пострадавший указал им направление, в котором скрылись злоумышленники. Полиции удалось задержать мужчин в течение 15 мин.

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“Во время отработки города в районе автовокзала полицейские заметили подозрительный автомобиль „ВАЗ-2101“, в который бежали трое неизвестных, похожих по приметам на злоумышленников. Они сели в машину и пытались уехать. Полицейские автомобили заблокировали им выезд. Всех задержали вместе с водителем”, — рассказал заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Николай Цап.

Как сообщили в полиции злоумышленники уже имели судимости за разбойные нападения, кражи и угоны. Задержанным от 17 до 24 лет, двое из них родные братья.

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Правоохранители проверяют причастность задержанных к другим преступлениям на территории области. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

“Открытые уголовные производства по ст.125 Уголовного кодекса Украины “Умышленное легкое телесное повреждение” и ст.162 Уголовного кодекса Украины “Нарушение неприкосновенности жилища”, — добавили в полиции.

Напомним, 20 ноября в Днепре неизвестный устроил стрельбу, в результате чего были госпитализированы четыре человека. Как стало известно УНН, трое из них исчезли из медицинского учреждения.

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