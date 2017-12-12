Мужчина вместе с несовершеннолетним сыном ограбили АЗС в Киевской области

"Мужчина, работая на автозаправочной станции, расположенной в пгт. Бородянка, решил похитить из кассы выручку. В приспешники себе взял себе несовершеннолетнего сына", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники подъехали на автомобиле к автозаправочной станции в темное время суток. Пока оператор АЗС вышел заправлять топливом автомобиль, парень проник в помещение и похитил из кассы почти 20 тыс. грн. Однако в этот момент его заметил работник АЗС, который и сообщил о преступлении в полицию.

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На место происшествия сразу полицейские задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались житель соседнего села, 43-летний отец и его 17-летний сын.

По уголовным преступлением человек понесет наказание за организацию кражи и за то, что уговорил своего ребенка на криминальный проступок. А парню за совершенный грабеж грозит заключение до восьми лет.