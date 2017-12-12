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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 95242 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101324 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101696 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115401 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 102991 просмотра

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105636 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
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10 марта, 06:48 • 112536 просмотра

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10 марта, 00:20 • 117212 просмотра

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Мужчина вместе с несовершеннолетним сыном ограбили АЗС в Киевской области

Мужчина вместе с несовершеннолетним сыном ограбили АЗС в Киевской области

Киев  •  УНН

 • 12685 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. В пгт Бородянка Киевской области мужчина вместе со своим несовершеннолетним сыном ограбили почти на 20 тыс. грн АЗС. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.

"Мужчина, работая на автозаправочной станции, расположенной в пгт. Бородянка, решил похитить из кассы выручку. В приспешники себе взял себе несовершеннолетнего сына", - говорится в сообщении.

Установлено, что злоумышленники подъехали на автомобиле к автозаправочной станции в темное время суток. Пока оператор АЗС вышел заправлять топливом автомобиль, парень проник в помещение и похитил из кассы почти 20 тыс. грн. Однако в этот момент его заметил работник АЗС, который и сообщил о преступлении в полицию.

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На место происшествия сразу полицейские задержали злоумышленников по горячим следам. Ими оказались житель соседнего села, 43-летний отец и его 17-летний сын.

По уголовным преступлением человек понесет наказание за организацию кражи и за то, что уговорил своего ребенка на криминальный проступок. А парню за совершенный грабеж грозит заключение до восьми лет.

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