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В Киеве при задержании мошенник ранил полицейского

В Киеве при задержании мошенник ранил полицейского

Киев  •  УНН

 • 12778 просмотра

КИЕВ. 12 декабря. УНН. Сегодня в столице сотрудник полиции, который принимал участие в операции по задержанию валютных мошенников, был ранен. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что в Киеве группа злоумышленников обустроила псевдообминник и мошенническим путем завладела 25000 долларов США. При попытке побега их задержали правоохранители.

“Сегодня по объявлению в Интернете мужчина договорился с „работниками пункта“ по обмену 25000 долларов США по выгодному курсу и приехал на улицу Коперника. В помещении предпринимателя встретила девушка, провела в комнату, мужчина-кассир забрал доллары и якобы отправился за гривнами. В этот момент потерпевшего закрыли в помещении, и кассир успел передать деньги напарнику, который вместе с водителем с места происшествия скрылись на „Ланосе“”, — рассказал начальник Главного управления полиции в городе Киеве Андрей Крищенко.

Отмечено, что оперативники сначала задержали первых двух фигурантов и начали преследовать автомобиль. Через несколько кварталов правоохранители заблокировали “Ланос”, однако мужчины отказались выходить из машины.

“В конце концов при задержании один из злоумышленников, который имел при себе деньги потерпевшего, ножом ударил оперативника. Ему оказали необходимую медицинскую помощь, а четырех фигурантов доставили в Шевченковский управления полиции. С ними работают следователи. Решается вопрос об открытии уголовного производства”, — сообщил А.Крищенко.

Как сообщал УНН, мужчина вместе с несовершеннолетним сыном ограбили АЗС в Киевской области.

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