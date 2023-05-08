У Києві поліцейські посилили заходи безпеки 8 та 9 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. У Києві правоохоронці спільно з військовослужбовцями НГУ, представниками ДФТГ посилено патрулюватимуть вулиці, парки та сквери 8 та 9 травня. Про це УНН повідомляє з посиланням на МВС.
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«8 та 9 травня правоохоронці спільно з військовослужбовцями НГУ, представниками ДФТГ посилено патрулюватимуть вулиці міста, парки та сквери», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що забезпечення публічної безпеки та порядку також відбуватиметься у місцях можливих покладань квітів, у тому числі поблизу меморіалів, шляхом виставлення піших нарядів. Також у ці поминальні дні правоохоронці будуть стежити за правопорядком поблизу кладовищ.
«Співробітники поліції вкотре закликають громадян не нехтувати сигналами повітряної тривоги та проходити до найближчого укриття. Існує мінна небезпека у лісосмугах на деокупованих територіях області, тож правоохоронці наголошують не проводити відпочинок у лісах та на узбережжях водойм», - зазначається в повідомленні.
Також поліцейські вкотре нагадують, що в Києві діє комендантська година з 00:00 до 05:00.
«У цей час заборонено пересуватись вулицями міста. Закликаємо усіх мешканців столиці неухильно дотримуватись обмежень воєнного стану», - інформує МВС.
Доповнення
Заступник міністра оборони України Ганна Маляр заявляла, що неможливо на 100% стверджувати або спростувати, чи буде загострення на 9 травня з боку ворога.
У ГУР попередили про можливі провокації з боку рф на 9 травня.