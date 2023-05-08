В Киеве полицейские усилили меры безопасности 8 и 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 8 мая. УНН. В Киеве правоохранители совместно с военнослужащими НГУ, представителями ДФТГ будут усиленно патрулировать улицы, парки и скверы 8 и 9 мая. Об этом УНН сообщает со ссылкой на МВД.
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«8 и 9 мая правоохранители совместно с военнослужащими НГУ, представителями ДФТГ будут усиленно патрулировать улицы города, парки и скверы», - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что обеспечение публичной безопасности и порядка также будет происходить в местах возможных возложений цветов, в том числе вблизи мемориалов, путем выставления пеших нарядов. Также в эти поминальные дни правоохранители будут следить за правопорядком вблизи кладбищ.
«Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан не пренебрегать сигналами воздушной тревоги и проходить в ближайшее укрытие. Существует минная опасность в лесополосах на деоккупированных территориях области, поэтому правоохранители отмечают не проводить отдых в лесах и на побережьях водоемов», - отмечается в сообщении.
Также полицейские в очередной раз напоминают, что в Киеве действует комендантский час с 00:00 до 05:00.
«В это время запрещено передвигаться по улицам города. Призываем всех жителей столицы неукоснительно соблюдать ограничения военного положения», - информирует МВД.
Дополнение
Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявляла, что невозможно на 100% утверждать или опровергнуть, будет ли обострение на 9 мая со стороны врага.
В ГУР предупредили о возможных провокациях со стороны рф на 9 мая.