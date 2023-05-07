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В ГУР попереджають про провокації з боку рф на 9 травня

В ГУР попереджають про провокації з боку рф на 9 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 травня. УНН. Російські окупанти можуть вдатись до провокацій на 9 травня, оскільки ворог часто обирає для цього символічні дати, на цьому наголосив представник ГУР МО Андрій Юсов, пише УНН.

Цитата

"Починаючи з 2014 року, окупанти використовують подібного роду провокації і не виключено, що і зараз ми з цим стикнемось. У цій ситуації провокації можуть бути спрямовані російськими спецслужбами проти російського цивільного населення і приурочені до певних дат, наприклад, 9 травня", - розповів Юсов.

Деталі

За словами представника ГУР, ворог може спрямувати провокації й проти білорусі. Наприклад, здійснити операцію під фальшивим прапором з метою втягнути білоруську армію у війну проти нашої країни.

"Ніхто ані в Україні, ані в решті світу в подібні вистави вже не повірить. Хоча це не означає, що провокацій не буде", - додав Юсов.

Доповнення

Зазначимо, що в росії скасували паради до 9 травня. Зокрема, ходи "Безсмертний полк" цього року не буде по всій росії.

Стало відомо, що в окупованому Криму не проводитимуть святкові демонстрації на 1 травня, "Безсмертний полк" та парад на 9 травня з "міркувань безпеки".

Від парадів вже відмовилася влада прикордонних з Україною Курської та Білгородської областей росії.

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