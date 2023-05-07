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В ГУР предупреждают о провокациях со стороны рф на 9 мая

Киев • УНН

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КИЕВ. 7 мая. УНН. Российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям на 9 мая, поскольку враг часто выбирает для этого символические даты. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет УНН.

Цитата

"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", - рассказал Юсов.

Детали

По словам представителя ГУР, враг может направить провокации и против Беларуси. Например, осуществить операцию под фальшивым флагом с целью втянуть белорусскую армию в войну против нашей страны.

"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", - добавил Юсов.

Дополнение

Отметим, что в россии отменили парады к 9 мая. В частности, шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет по всей россии.

Стало известно, что в оккупированном Крыму не будут проводить праздничные демонстрации на 1 мая, "Бессмертный полк" и парад на 9 мая по "соображениям безопасности".

От парадов уже отказались власти приграничных с Украиной Курской и Белгородской областей России.

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