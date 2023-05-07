В ГУР предупреждают о провокациях со стороны рф на 9 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Российские оккупанты могут прибегнуть к провокациям на 9 мая, поскольку враг часто выбирает для этого символические даты. Об этом заявил представитель ГУР МО Андрей Юсов, пишет УНН.
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"Начиная с 2014 года, оккупанты используют подобного рода провокации и не исключено, что и сейчас мы с этим столкнемся. В этой ситуации провокации могут быть направлены российскими спецслужбами против российского гражданского населения и приурочены к определенным датам, например, 9 мая", - рассказал Юсов.
Детали
По словам представителя ГУР, враг может направить провокации и против Беларуси. Например, осуществить операцию под фальшивым флагом с целью втянуть белорусскую армию в войну против нашей страны.
"Никто ни в Украине, ни в остальном мире в подобные представления уже не поверит. Хотя это не значит, что провокаций не будет", - добавил Юсов.
Дополнение
Отметим, что в россии отменили парады к 9 мая. В частности, шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет по всей россии.
Стало известно, что в оккупированном Крыму не будут проводить праздничные демонстрации на 1 мая, "Бессмертный полк" и парад на 9 мая по "соображениям безопасности".
От парадов уже отказались власти приграничных с Украиной Курской и Белгородской областей России.