Ходу "Безсмертний полк" скасували по всій росії
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Ходи "Безсмертний полк" цього року не буде по всій росії. Про це рішення повідомила співголова центрального штабу руху, депутат держдуми рф олена цунаєва, яку цитують російські державні ЗМІ, пише УНН.
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Зі слів цунаєвої, традиційної очної ходи "Безсмертний полк" у росії в 2023 році не буде.
"Ясність" щодо проведення ходи "Безсмертний полк" за кордоном з'явиться ближче до 9 травня, зараз організатори подають заявки на акцію, додала цунаєва.
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Стало відомо, що в окупованому Криму не проводитимуть святкові демонстрації на 1 травня, "Безсмертний полк" та парад на 9 травня з "міркувань безпеки".
Від парадів вже відмовилася влада прикордонних з Україною Курської та Білгородської областей росії.