Шествие "Бессмертный полк" отменили по всей россии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Шествия "Бессмертный полк" в этом году не будет по всей россии. Об этом решении сообщила сопредседатель центрального штаба движения, депутат госдумы рф елена цунаева, которую цитируют российские государственные СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам цунаевой, традиционного очного шествия "Бессмертный полк" в россии в 2023 году не будет.
"Ясность" по проведению шествия "Бессмертный полк" за границей появится ближе к 9 мая, сейчас организаторы подают заявки на акцию, добавила цунаева.
Ранее
Стало известно, что в оккупированном Крыму не будут проводить праздничные демонстрации на 1 мая, "Бессмертный полк" и парад на 9 мая из-за "соображений безопасности".
От парадов уже отказались власти приграничных с Украиной Курской и Белгородской областей россии.