Чи буде загострення на 9 травня - у Міноборони не можуть стверджувати на 100%
Київ • УНН
КИЇВ. 8 травня. УНН. Чи буде загострення з боку ворога на 9 травня - у Міноборони не можуть стверджувати на 100%. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.
Цитата
"Чи буде загострення на 9 травня. Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна", - написала Маляр.
Деталі
Як наголосила посадовиця, те, що росіяни люблять дати та історичні паралелі - так. "Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому, загострення може бути, може не бути", - зазначила Маляр.
"Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони", - підсумувала заступниця міністра оборони.
Нагадаємо
У ГУР попередили про можливі провокації з боку рф на 9 травня.