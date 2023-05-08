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Чи буде загострення на 9 травня - у Міноборони не можуть стверджувати на 100%

Чи буде загострення на 9 травня - у Міноборони не можуть стверджувати на 100%

Київ • УНН

 • 1121687 перегляди

КИЇВ. 8 травня. УНН. Чи буде загострення з боку ворога на 9 травня - у Міноборони не можуть стверджувати на 100%. Про це заявила заступник міністра оборони України Ганна Маляр у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Чи буде загострення на 9 травня. Це неможливо на 100% стверджувати або спростувати. Ймовірність загострення буде завжди, незалежно від дати, поки триватиме війна", - написала Маляр.

Деталі

Як наголосила посадовиця, те, що росіяни люблять дати та історичні паралелі - так. "Але вже було чимало історичних та святкових дат, до яких вони "не загострились". Тому, загострення може бути, може не бути", - зазначила Маляр.

"Ми завжди повинні бути готовими до підступності ворога та оборони", - підсумувала заступниця міністра оборони.

Нагадаємо

У ГУР попередили про можливі провокації з боку рф на 9 травня.

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