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Будет ли обострение на 9 мая - в Минобороны не могут утверждать на 100%

Киев • УНН

 • 1121686 просмотра

КИЕВ. 8 мая. УНН. Будет ли обострение со стороны врага на 9 мая - в Минобороны не могут утверждать на 100%. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Будет ли обострение на 9 мая. Это невозможно на 100% утверждать или опровергнуть. Вероятность обострения будет всегда, независимо от даты, пока будет продолжаться война", - написала Маляр.

Детали

Как отметила чиновница, то, что россияне любят даты и исторические параллели - да. "Но уже было немало исторических и праздничных дат, к которым они "не обострились". Поэтому, обострение может быть, может не быть", - отметила Маляр.

"Мы всегда должны быть готовы к коварству врага и обороне", - подытожила заместитель министра обороны.

Напомним

В ГУР предупредили о возможных провокациях со стороны рф на 9 мая.

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