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У Києві почав курсувати річковий трамвай із Подолу на Оболонь

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 серпня. УНН. У Києві відкрився річковий маршрут з Річкового вокзалу на Подолі до парку Наталка на Оболоні. Про це повідомляє пресслужба Річкового вокзалу Києва на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Офіційне відкриття річкового маршруту відбулося 10 серпня у парку Наталка (вулиця Оболонська Набережна, 9).

У вихідні дні річковий трамвай буде відправлятися з Оболоні до Поштової площі о 12:00 та 16:00, а у зворотньому напрямку – о 14:00. Посадка на Оболоні здійснюється на причалі у парку Наталка.

Тривалість прогулянки - 1 година.

Вартість квитків у двох напрямках – 150 грн. Діти до 6 років можуть їхати безкоштовно. Дітям від 6 до 12 років знижка - 50% від вартості квитків.

Нагадаємо, 30 жовтня 2019 року жетон у київському метро буде повністю виведено з обігу.

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