В Киеве начал курсировать речной трамвай с Подола на Оболонь
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. В Киеве открылся речной маршрут с Речного вокзала на Подоле в парк Наталка на Оболони. Об этом сообщает пресс-служба Речного вокзала Киева на своей странице в Facebook, передает УНН.
Официальное открытие речного маршрута состоялось 10 августа, в парке Наталка (улица Оболонская Набережная, 9).
В выходные дни речной трамвай будет отправляться с Оболони до Почтовой площади в 12:00 и 16:00, а обратно – в 14:00. Посадка на Оболони осуществляется на причале в парке Наталка.
Продолжительность прогулки - 1 час.
Стоимость билетов в двух направлениях - 150 грн. Дети до 6 лет могут ехать бесплатно. Детям от 6 до 12 лет скидка - 50% от стоимости билетов.
Напомним, 30 октября 2019 года жетон в киевском метро будет полностью выведен из оборота.