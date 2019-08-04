Від завтра ще на одній станції столичного метро зникнуть жетони
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Починаючи з 5 серпня жетони не продаватимуться ще на одній станції метро Києва, а саме на станції “Дніпро”. Про це УНН повідомляє з посиланням на повідомлення прес-служби КП “Київський метрополітен”.
“Вестибюлів з сучасними засобами оплати стає більше.
Завтра до всіх попередніх вестибюлів приєднується станція „Дніпро“. Жетони уже не продаватимуться у касах. Однак, раніше куплені ще можна використати на турнікеті”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, що сучасні засоби оплати працюють на станції “Нивки” (вихід до пожежної частини), станції “Іподром” (вихід до Іподрому), “Теремки” (вихід до “Магелану”) та у вестибюлі (вихід до ТРЦ “Піраміда”) станції “Позняки”.
Водночас раніше куплені жетони можна ще використати на інших вестибюлях даних станцій та всіх інших.
Як повідомляв УНН, повністю жетон буде поступово виведено з обігу до 30 жовтня 2019 року.