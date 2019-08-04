Завтра еще на одной станции столичного метро исчезнут жетоны
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Начиная с 5 августа жетоны не будут продаваться еще на одной станции метро Киева, а именно на станции "Днепр". Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение пресс-службы КП "Киевский метрополитен".
"Вестибюль с современными средствами оплаты становится больше.
Завтра ко всем предыдущим вестибюлям присоединяется станция "Днепр". Жетоны уже не будут продаваться в кассах. Однако, ранее купленные еще можно использовать на турникете", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, что современные средства оплаты работают на станции "Нивки" (выход к пожарной части), станции "Ипподром" (выход к Ипподрому), "Теремки" (выход к "Магеллану") и в вестибюле (выход к ТРЦ "Пирамида") станции "Позняки".
В то же время ранее купленные жетоны можно еще использовать на других вестибюлях данных станций и всех остальных.
Как сообщал УНН, полностью жетон будет постепенно выведен из обращения до 30 октября 2019 года.