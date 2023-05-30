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У Києві побили художника через сексуальну орієнтацію. Омбудсмен звернувся до поліції

У Києві побили художника через сексуальну орієнтацію. Омбудсмен звернувся до поліції

Київ • УНН

 • 454402 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. Український художник Даніель Скрипник повідомив, що у центрі Києва на нього був скоєний напад через сексуальну орієнтацію. Про це він розповів на сторінці в Instagram, пише УНН.

Цитата

"Йшов вулицею, вночі, за годину до комендантської години. Слухав музику, насолоджувався містом. Я проходив через групу з 6 людей (одна дівчина та п'ять хлопців), коли раптом один чоловік з цієї групи зробив рішучий крок у моєму напрямку.

Я витягнув навушник зі свого вуха, щоб почути його звернення. Чоловік почав вживати нецензурну мову і погрожувати мені смертю через мою зовнішність і сексуальну орієнтацію", – написав Скрипник.

За словами чоловіка, нападник вдарив його по голові, поки художника намагались атакувати ще двоє людей з цієї компанії. Він отримав кілька ударів по ногах, але зміг ухилитися від нападника і почав втікати.

Скрипник викликав поліцію та чекав 20 хвилин, але не дочекався. Наступного дня правоохоронці зв’язалися з потерпілим і прийняли заяву про напад.

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Публикация от Daniel Skripnik (@daniel.skripnik)

Додамо

На цю подію також відреагував і уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець. Він звернувся до поліції з проханням про справедливе розслідування.

"Офісу Омбудсмана стало відомо про те, що 28 травня у Києві здійснили напад, який супроводжувався гомофобними висловлюваннями, на українського художника Даніеля Скрипника", - написав Омбудсмен у Facebook.

"За цим фактом Офіс Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини звернувся до Головного управління Національної поліції в Київській області щодо проведення невідкладного, неупередженого та ефективного розслідування вчиненого правопорушення з обов’язковим дослідженням ймовірного мотиву нетерпимості за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності", - йдеться у повідомленні.

Він також додав, що "питання перебуватиме на контролі Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини".

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