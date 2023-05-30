В Киеве избили художника из-за сексуальной ориентации. Омбудсмен обратился в полицию
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. Украинский художник Даниэль Скрипник сообщил, что в центре Киева на него было совершено нападение из-за сексуальной ориентации. Об этом он рассказал на странице в Instagram, пишет УНН.
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"Шел по улице, ночью, за час до комендантского часа. Слушал музыку, наслаждался городом. Я проходил через группу из 6 человек (одна девушка и пять парней), когда вдруг один человек из этой группы сделал решительный шаг в моем направлении.
Я вытащил наушник из своего уха, чтобы услышать его обращение. Мужчина начал употреблять нецензурную речь и угрожать мне смертью из-за моей внешности и сексуальной ориентации", – написал Скрипник.
По словам мужчины, нападавший ударил его по голове, пока художника пытались атаковать еще два человека из этой компании. Он получил несколько ударов по ногам, но смог уклониться от нападавшего и начал убегать.
Скрипник вызвал полицию и ждал 20 минут, но не дождался. На следующий день правоохранители связались с потерпевшим и приняли заявление о нападении.
Добавим
На это событие также отреагировал и уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец. Он обратился в полицию с просьбой о справедливом расследовании.
"Офису Омбудсмена стало известно о том, что 28 мая в Киеве совершили нападение, которое сопровождалось гомофобными высказываниями, на украинского художника Даниэля Скрипника", - написал Омбудсмен в Facebook.
"По данному факту Офис Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека обратился в Главное управление Национальной полиции в Киевской области о проведении безотлагательного, беспристрастного и эффективного расследования совершенного правонарушения с обязательным исследованием вероятного мотива нетерпимости по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности", - говорится в сообщении.
Он также добавил, что "вопрос будет находиться на контроле Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека".