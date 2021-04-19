У Києві після вихідних зменшення кількості нових хворих на COVID-19

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. У столиці за минулу добу зафіксовано 447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус, 23 людини померло від хвороби. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі мер Києва Віталій Кличко, пише УНН.

Цитата:

“Ще 447 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 185 339). 250 жінок віком від 19 до 90 років. 183 чоловіки віком від 18 до 91 років. 2 дівчини 15 та 16 років та 12 хлопчиків від 1 місяця до 16 років”, — йдеться в повідомленні Кличка.

Деталі

Усього за минулу добу зафіксували 23 летальних випадки від вірусу, загалом ця цифра становить 4221.

За даними очільника міста, за минулу добу було 90 госпіталізованих хворих на коронавірус, окрім того, 221 людина госпіталізована з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Зазначається, що 231 особа за добу подолала коронавірус, всього таких людей 115 592.

Найбільше випадків захворювання за добу виявили в Дарницькому (147), Дніпровському (109) та Деснянському (42) районах.

Доповнення

Всього в Україні станом на 19 квітня вже 1,953 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 18 квітня, — 6,5 тисячі, традиційне зменшення кількості випадків на вихідних.

З 5 квітня у Києві почав діяти жорсткий локдаун. У столиці закрилися усі школи і дитсадочки. Увесь громадський транспорт, у тому числі метро, працює по спецперепустках: виключно для перевезень працівників підприємств критичної інфраструктури. Також заклади громадського харчування працюють тільки на винос чи доставку. Обмеження діяли спочатку до 16 квітня, пізніше їх подовжили до кінця квітня.

Віталій Кличко не виключає продовження локдауну на Великдень.

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