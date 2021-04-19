В Киеве после выходных уменьшение количества новых больных COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 19 апреля. УНН. В столице за прошедшие сутки зафиксировано 447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 23 человека умерло от болезни. Об этом сообщил в своем Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, пишет УНН.
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"Еще 447 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом (всего 185 339). 250 женщин в возрасте от 19 до 90 лет. 183 мужчины в возрасте от 18 до 91 лет. 2 девушки 15 и 16 лет и 12 мальчиков от 1 месяца до 16 лет", - говорится в сообщении Кличко.
Детали
Всего за минувшие сутки зафиксировали 23 летальных случая от вируса, в целом эта цифра составляет 4221.
По данным главы города, за минувшие сутки было 90 госпитализированных больных коронавирусом, кроме того, 221 человек госпитализирован с подозрением на COVID-19 и пневмониями.
Отмечается, что 231 человек за сутки преодолел коронавирус, всего таких людей 115 592.
Больше всего случаев заболевания за сутки обнаружили в Дарницком (147), Днепровском (109) и Деснянском (42) районах.
Дополнение
Всего в Украине по состоянию на 19 апреля уже 1,953 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 18 апреля, - 6,5 тысячи, традиционное уменьшение количества случаев на выходных.
С 5 апреля в Киеве начал действовать жесткий локдаун. В столице закрылись все школы и детсады. Весь общественный транспорт, в том числе метро, работает по спецпропускам: исключительно для перевозок работников предприятий критической инфраструктуры. Также заведения общественного питания работают только на вынос или доставку. Ограничения действовали сначала до 16 апреля, позже их продлили до конца апреля.
Виталий Кличко не исключает продления локдауна на Пасху.