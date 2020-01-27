У Києві пасажирів Центрального залізничного вокзалу евакуювали через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. У Києві надійшло повідомлення про замінування Центрального залізничного вокзалу, внаслідок чого пасижирів евакуювали, проте поїзди курсують за графіком. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу “Укрзалізниці”.
“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу у місті Києві. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи”, — сказано у повідомленні.
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Нагадаємо, працівники ДСНС у столиці з початку 2020 року уже десять разів виїжджали на повідомлення про мінування об’єктів.