У Києві пасажирів Центрального залізничного вокзалу евакуювали через загрозу вибуху

“Тимчасово обмежено роботу Центрального залізничного вокзалу у місті Києві. Всіх працівників та пасажирів вокзалу евакуйовано. Об’єкт перевіряють вибухотехніки, кінологи та правоохоронці. Поїзди курсують за графіком. Посадка пасажирів здійснюється через прилеглі до центральної будівлі переходи”, — сказано у повідомленні.

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Нагадаємо, працівники ДСНС у столиці з початку 2020 року уже десять разів виїжджали на повідомлення про мінування об’єктів.