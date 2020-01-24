П’ять станцій метро у центрі Києва закрили через загрозу вибуху
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Станції метро у центрі Києва - "Хрещатик", "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Золоті ворота" та "Театральна" закрили через повідомлення про замінування. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу КП "Київський метрополітен".
“У зв’язку з анонімним дзвінком щодо мінування станцій правоохоронці проводять почергово перевірку станцій „Хрещатик“, „Площа Льва Толстого“, „Палац спорту“, „Золоті ворота“, „Театральна“ з тимчасовим закриттям станцій”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, в Одеський міжнародний аеропорт заїхав чоловік на мікроавтобусі, який збив шлагбаум та почав вигукувати, що аеропорт заміновано. Він був одягнений у куртку з написом “Совість” та балаклаву.