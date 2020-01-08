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Мінування Одеського аеропорту: чоловік у куртці з написом "Совість" увірвався в термінал

Київ • УНН

 • 13716 перегляди

КИЇВ. 8 січня. УНН. В Одеський міжнародний аеропорт заїхав чоловік на мікроавтобусі, який збив шлагбаум та почав вигукувати, що аеропорт заміновано. Він був одягнений у куртку з написом "Совість" та балаклаву. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник голови ГУНП Одеської області Руслан Форостяк.

"Невідомий на мікроавтобусі заїхав в аеропорт, збивши шлагбаум, увірвався до терміналу, в балаклаві та куртці з написом на спині "Совість" вигукуючи, що аеропорт заміновано", - написав Руслан Форостяк.

Він додав, що чоловіка затримали правоохоронці. Пасажирів в терміналі та персонал евакуювали, а його перевіряють вибухотехніки. Внаслідок цього були затримані рейси.

"Пасажирів перевели до старого терміналу, щоб не померзли, на вулиці морозно", - додав Руслан Форостяк.

Нагадаємо, в Одесі замінували аеропорт, міськраду та СБУ.

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