Мінування Одеського аеропорту: чоловік у куртці з написом "Совість" увірвався в термінал
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. В Одеський міжнародний аеропорт заїхав чоловік на мікроавтобусі, який збив шлагбаум та почав вигукувати, що аеропорт заміновано. Він був одягнений у куртку з написом "Совість" та балаклаву. Про це на своїй сторінці в Facebook написав радник голови ГУНП Одеської області Руслан Форостяк.
"Невідомий на мікроавтобусі заїхав в аеропорт, збивши шлагбаум, увірвався до терміналу, в балаклаві та куртці з написом на спині "Совість" вигукуючи, що аеропорт заміновано", - написав Руслан Форостяк.
Він додав, що чоловіка затримали правоохоронці. Пасажирів в терміналі та персонал евакуювали, а його перевіряють вибухотехніки. Внаслідок цього були затримані рейси.
"Пасажирів перевели до старого терміналу, щоб не померзли, на вулиці морозно", - додав Руслан Форостяк.
Нагадаємо, в Одесі замінували аеропорт, міськраду та СБУ.