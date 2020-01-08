Минирование Одесского аэропорта: мужчина в куртке с надписью "Совесть" ворвался в терминал

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Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 111106 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 113793 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 112280 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 125030 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 104361 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 107520 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 107725 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131802 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130597 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 193548 просмотра

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Минирование Одесского аэропорта: мужчина в куртке с надписью "Совесть" ворвался в терминал

Минирование Одесского аэропорта: мужчина в куртке с надписью "Совесть" ворвался в терминал

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 января. УНН. В Одесский международный аэропорт заехал мужчина на микроавтобусе, который сбил шлагбаум и начал выкрикивать, что аэропорт заминирован. Он был одет в куртку с надписью "Совесть" и балаклаву. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.

"Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался к терминалу, в Балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" выкрикивая, что аэропорт заминирован", - написал Руслан Форостяк.

Он добавил, что мужчину задержали правоохранители. Пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, а его проверяют взрывотехники. В результате были задержаны рейсы.

"Пассажиров перевели в старой терминал, чтобы не замерзли, на улице холодно", - добавил Руслан Форостяк.

Напомним, в Одессе заминировали аэропорт, горсовет и СБУ.

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