Минирование Одесского аэропорта: мужчина в куртке с надписью "Совесть" ворвался в терминал
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В Одесский международный аэропорт заехал мужчина на микроавтобусе, который сбил шлагбаум и начал выкрикивать, что аэропорт заминирован. Он был одет в куртку с надписью "Совесть" и балаклаву. Об этом на своей странице в Facebook написал советник главы ГУНП в Одесской области Руслан Форостяк.
"Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт, сбив шлагбаум, ворвался к терминалу, в Балаклаве и куртке с надписью на спине "Совесть" выкрикивая, что аэропорт заминирован", - написал Руслан Форостяк.
Он добавил, что мужчину задержали правоохранители. Пассажиров в терминале и персонал эвакуировали, а его проверяют взрывотехники. В результате были задержаны рейсы.
"Пассажиров перевели в старой терминал, чтобы не замерзли, на улице холодно", - добавил Руслан Форостяк.
Напомним, в Одессе заминировали аэропорт, горсовет и СБУ.