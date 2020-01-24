Пять станций метро в центре Киева закрыли из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Станции метро в центре Киева - "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота" и "Театральная" закрыли из-за сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"В связи с анонимным звонком о минировании станций правоохранители проводят поочередно проверку станций "Крещатик", "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта", "Золотые ворота", "Театральная" с временным закрытием станций", - говорится в сообщении.
Напомним, в Одесский международный аэропорт заехал человек на микроавтобусе, который сбил шлагбаум и начал выкрикивать, что аэропорт заминирован. Он был одет в куртку с надписью "Совесть" и балаклаву.