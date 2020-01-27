В Киеве пассажиров Центрального железнодорожного вокзала эвакуировали из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 27 января. УНН. В Киеве поступило сообщение о заминировании Центрального железнодорожного вокзала, в результате чего пасижирив эвакуировали, однако поезда курсируют по графику. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
"Временно ограничена работа Центрального железнодорожного вокзала в Киеве. Всех работников и пассажиров вокзала эвакуировано. Объект проверяют взрывотехники, кинологи и правоохранители. Поезда курсируют по графику. Посадка пассажиров осуществляется через прилегающие к центральному зданию переходы", - говорится в сообщении.
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Напомним, работники ГСЧС в столице с начала 2020 года уже десять раз выезжали на сообщения о минировании объектов.