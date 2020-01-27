У столиці цього року вже десяток "мінувань"
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Працівники ДСНС у столиці з початку 2020 року уже десять разів виїжджали на повідомлення про мінування об'єктів. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС у Києві.
"Протягом періоду (з 20 по 26 січня - ред.) здійснено 5 виїздів на замінування об’єктів міста. Всього за 2020 рік здійснено 10 виїздів (за аналогічний період 2019 року 7 виїздів) за заявками, щодо замінування об’єктів міста Києва", - вказали у відомстві.
Загалом з 20 по 26 січня, як вказано, столичні вогнеборці ліквідували 106 пожеж та 6 аварій. На пожежах врятовано 5 людей.
На водних об’єктах міста протягом тижня загинула 1 людина. Всього з початку 2020 року на водних об'єктах міста Києва загинуло 3 людей, а саме: на річці Дніпро - 2 особи, на озерах - 1 особа.
Нагадаємо, до Верховної Ради внесли законопроект про посилення відповідальності за "мінування".