У Києві отруїлися десятки школярів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. У трьох навчальних закладах Києва отруїлося сорок два школяра. Про це повідомляє Держпродспоживслужба, передає УНН.
З’ясувалося, що спалах гострої кишкової інфекції зафіксована відразу в трьох навчальних закладах — середній спеціалізованій музичній школі-інтернаті імені Лисенка, Київському державному хореографічному училищі та Державній художній середній школі імені Шевченка.
“За результатами епідеміологічного розслідування тимчасово призупинено роботу підприємства, яке забезпечувало харчуванням учнів зазначених закладів. Крім того, направлено лист в ГУ НП в Києві про відкриття кримінального провадження за фактами виявлених порушень санітарного законодавства. При проведенні перевірки підприємства знайшли ряд порушень. Серед них — відсутність маркування на м’ясі свинини, яке зберігається в низькотемпературному холодильнику, не надано документів на курячі яйця, незадовільний санітарний стан виробничих приміщень харчоблоку, порушення правил миття посуду”, — йдеться у повідомленні.
Також, за даними відомства, на сьогоднішній день кількість постраждалих не змінилася і становить 42 особи.
В інфекційному відділенні Київської міської клінічної лікарні № 1 за станом на ранок 5 лютого на стаціонарному лікуванні залишається 8 постраждалих.
За даними експертів, недобросовісних виробників харчових продуктів до відповідальності майже не притягають. Загалом в Україні кількість отруєнь неякісними харчами зросла у два рази.
Також нагадаємо, за словами нардепа С.Тригубенка, припинити розквіт фальсифікату на ринку харчових продуктів без рейдів та перевірок неможливо.