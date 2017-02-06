В Киеве отравились десятки школьников
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. В трех учебных заведениях Киева отравились 42 школьника. Об этом сообщает Госпродпотребслужба, передает УНН.
Выяснилось, что вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована сразу в трех учебных заведениях - средней специализированной музыкальной школе-интернате имени Лысенко, Киевском государственном хореографическом училище и Государственной художественной средней школе имени Шевченко.
"По результатам эпидемиологического расследования временно приостановлена работа предприятия, которое обеспечивало питанием учащихся указанных заведений. Кроме того, направлено письмо в ГУ НП в Киеве об открытии уголовного производства по фактам выявленных нарушений санитарного законодательства. При проведении проверки предприятия нашли ряд нарушений. Среди них - отсутствие маркировки на мясе свинины, которое хранится в низкотемпературном холодильнике, не предоставленные документы на куриные яйца, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений пищеблока, нарушение правил мытья посуды", - говорится в сообщении.
Также, по данным ведомства, на сегодняшний день количество пострадавших не изменилось и составляет 42 человека.
В инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы № 1 по состоянию на утро 5 февраля на стационарном лечении остается 8 пострадавших.
По данным экспертов, недобросовестных производителей пищевых продуктов к ответственности почти не привлекают. Всего в Украине количество отравлений некачественными продуктами выросло в два раза.
Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.