В Киеве отравились десятки школьников

Выяснилось, что вспышка острой кишечной инфекции зафиксирована сразу в трех учебных заведениях - средней специализированной музыкальной школе-интернате имени Лысенко, Киевском государственном хореографическом училище и Государственной художественной средней школе имени Шевченко.

"По результатам эпидемиологического расследования временно приостановлена ​​работа предприятия, которое обеспечивало питанием учащихся указанных заведений. Кроме того, направлено письмо в ГУ НП в Киеве об открытии уголовного производства по фактам выявленных нарушений санитарного законодательства. При проведении проверки предприятия нашли ряд нарушений. Среди них - отсутствие маркировки на мясе свинины, которое хранится в низкотемпературном холодильнике, не предоставленные документы на куриные яйца, неудовлетворительное санитарное состояние производственных помещений пищеблока, нарушение правил мытья посуды", - говорится в сообщении.

Также, по данным ведомства, на сегодняшний день количество пострадавших не изменилось и составляет 42 человека.

В инфекционном отделении Киевской городской клинической больницы № 1 по состоянию на утро 5 февраля на стационарном лечении остается 8 пострадавших.

По данным экспертов, недобросовестных производителей пищевых продуктов к ответственности почти не привлекают. Всего в Украине количество отравлений некачественными продуктами выросло в два раза.

Также напомним, по словам нардепа С.Тригубенко, прекратить расцвет фальсификата на рынке пищевых продуктов без рейдов и проверок невозможно.