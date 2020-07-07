У Києві очікується злива: на місцях можливих підтоплень чергує техніка

"Гідрослужба КК “Київавтодор” працює у посиленому режимі, оскільки у столиці очікується злива. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Ліквідовувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів", - йдеться у повідомленні з посиланням на дані комунальної корпорації.

Так, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні у Києві очікується гроза та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Нагадаємо, вранці 7 липня на під’їздах до центру Києва утворилися затори.