У Києві очікується злива: на місцях можливих підтоплень чергує техніка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Гідрослужба КК “Київавтодор” працює у посиленому режимі, оскільки у столиці очікується злива. Про це УНН повідомили у пресслужбі КМДА.
"Гідрослужба КК “Київавтодор” працює у посиленому режимі, оскільки у столиці очікується злива. На місцях можливих підтоплень чергує техніка. Ліквідовувати наслідки негоди готові 72 одиниці спецтранспорту і спецзасобів", - йдеться у повідомленні з посиланням на дані комунальної корпорації.
Так, за прогнозом Укргідрометцентру, сьогодні у Києві очікується гроза та шквалисте посилення вітру 15-20 м/с.
Водіїв закликають бути обачними на дорогах.
Нагадаємо, вранці 7 липня на під’їздах до центру Києва утворилися затори.