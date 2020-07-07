На під’їздах до центру Києва утворилися затори
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Станом на 8:20 на декількох вулицях та мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Так, у заторах стоїть проспект Валерія Лобановського, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, Набережне шосе, проспект Академіка Глушкова, Кільцева дорога, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Олени Теліги, вулиця Житомирська, бульвар Лесі Українки, вулиця Жилянська, вулиця Січових Стрільців.
На лівому березі затори скували проспект Романа Шухевича, вулицю Братиславську, проспект Визволителів, Броварський проспект, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Миколи Бажана.
Рух Північним мостом, Мостом Метро, мостом Патона, Дарницьким мостом та Південним мостом ускладнено в бік правого берега.
Нагадаємо, більшу частину України 7 липня накриють дощі, місцями зі шквалами, у східній частині країни опадів не очікується, температура вдень підніметься до 39 градусів тепла.