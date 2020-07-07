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19 березня, 18:42 • 104841 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 151942 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 125928 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 140038 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 143204 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 128151 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 181982 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 126066 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 125612 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 124413 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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На під’їздах до центру Києва утворилися затори

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 липня. УНН. Станом на 8:20 на декількох вулицях та мостах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.

Так, у заторах стоїть проспект Валерія Лобановського, проспект Перемоги, бульвар Тараса Шевченка, Набережне шосе, проспект Академіка Глушкова, Кільцева дорога, вулиця Вадима Гетьмана, вулиця Олени Теліги, вулиця Житомирська, бульвар Лесі Українки, вулиця Жилянська, вулиця Січових Стрільців.

На лівому березі затори скували проспект Романа Шухевича, вулицю Братиславську, проспект Визволителів, Броварський проспект, проспект Соборності, Дарницьке шосе, проспект Миколи Бажана.

Рух Північним мостом, Мостом Метро, мостом Патона, Дарницьким мостом та Південним мостом ускладнено в бік правого берега.

Нагадаємо, більшу частину України 7 липня накриють дощі, місцями зі шквалами, у східній частині країни опадів не очікується, температура вдень підніметься до 39 градусів тепла. 

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