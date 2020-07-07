На подъездах к центру Киева образовались пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 июля. УНН. По состоянию на 8:20 на нескольких улицах и мостах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Так, в пробках стоит проспект Валерия Лобановского, проспект Победы, бульвар Тараса Шевченко, Набережное шоссе, проспект Академика Глушкова, Кольцевая дорога, улица Вадима Гетьмана, улица Елены Телиги, улица Житомирская, бульвар Леси Украинки, улица Жилянская, улица Сечевых Стрельцов.
На левом берегу пробки сковали проспект Романа Шухевича, улицу Братиславскую, проспект Освободителей, Броварской проспект, проспект Соборности, Дарницкое шоссе, проспект Бажана.
Движение Северным мостом, Мостом Метро, мостом Патона, на Дарницком мосту и Южным мостом затруднено в сторону правого берега.
Напомним, большую часть Украины 7 июля накроют дожди, местами со шквалами, в восточной части страны осадков не ожидается, температура днем поднимется до 39 градусов тепла.